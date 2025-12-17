Delegación de Estados Unidos se reunirá con el presidente Rodrigo Paz este jueves 

Este jueves, en la ciudad de La Paz, el presidente Rodrigo Paz sostendrá una reunión oficial con una delegación del Gobierno de los Estados Unidos, en el marco de una misión que visita actualmente el país con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y de cooperación bilateral, informaron fuentes oficiales a la Red Uno.

La misión que llegó al país está integrada por representantes de la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM), la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), el Departamento de Comercio y el Departamento de Estado, quienes desarrollan una agenda de trabajo orientada a identificar oportunidades de inversión y cooperación en Bolivia.

Durante la visita, el representante de EXIM, Mark Teubl, destacó la importancia del actual contexto político y económico del país. “Es un honor representar a EXIM en Bolivia en este momento histórico. El Gobierno del presidente Paz abre una oportunidad única para profundizar los lazos económicos entre Estados Unidos y Bolivia. Estamos preparados para conectar a los exportadores estadounidenses con oportunidades en todos los sectores de la economía boliviana, desde energía e infraestructura hasta agricultura y telecomunicaciones”, afirmó.

El propósito central de esta misión es realizar un diagnóstico sobre la situación comercial del país, así como identificar áreas estratégicas con alto potencial de inversión, cooperación bilateral e iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo económico y al fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.

La misión ya sostuvo en pasados días reuniones en Santa Cruz, con representantes del sector empresarial privado, con el fin de conocer de primera mano las dinámicas del mercado y crear vínculos para impulsar la inversión.

Mira la programación en Red Uno Play