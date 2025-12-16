Senadora Mallón exige destitución de directora de la ANH

La senadora Claudia Mallón, jefa de bancada de APB-SÚMATE en la Cámara de Senadores, remitió una nota formal al ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli Monroy, en la que exige la destitución inmediata de la directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala Lino, por presuntas faltas graves en el ejercicio de la función pública.

En el documento, fechado el 16 de diciembre de 2025, la legisladora fundamenta su solicitud en declaraciones públicas realizadas por la autoridad de la ANH, quien habría reconocido haber trabajado durante al menos diez años en el área de hidrocarburos en anteriores gestiones de gobierno, periodo en el que habrían presenciado irregularidades que no fueron denunciadas oportunamente.

La senadora Mallón sostiene que esta afirmación constituye un reconocimiento expreso de conocimiento directo sobre presuntos hechos ilícitos ocurridos en la administración pública, lo que activa la obligación legal de denuncia conforme al artículo 286 del Código de Procedimiento Penal. En ese marco, advierte que la omisión prolongada de esta responsabilidad configuraría un encubrimiento omisivo, incompatible con la función pública, la probidad administrativa y el principio de legalidad.

“El incumplimiento deliberado de este deber, prolongado por aproximadamente diez años, no puede ser tolerado en un Estado de derecho”, señala la misiva, en la que además se demanda la apertura de un proceso penal correspondiente, por no haberse activado oportunamente los mecanismos legales establecidos por el ordenamiento jurídico boliviano.

La legisladora remarca que el silencio frente a la ilegalidad no constituye una excusa política, sino una responsabilidad jurídica, y afirma que esta situación ha generado indignación en la población boliviana, por lo que reitera su exigencia de destitución inmediata de la autoridad observada.

Mire la carta de la diputada Mallón:

