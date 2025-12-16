Héctor Arce da un paso al costado y renuncia a la candidatura a gobernador de Cochabamba

Héctor Arce, exlegislador y conocido referente del Movimiento al Socialismo (MAS), informó este martes que declina su candidatura a la Gobernación del departamento. La decisión se da pocos días después de que Evo Morales lo proclamara oficialmente como su candidato.

“Tras una valoración política profunda y pensando en el interés colectivo, en cuidar nuestro proceso revolucionario y nuestro instrumento político, hemos decidido retirar nuestra candidatura a Gobernador de Cochabamba”, señaló Arce durante una conferencia de prensa.

El exlegislador no precisó mayores detalles sobre los motivos que lo llevaron a esta decisión, aunque comentó que su postulación había generado temor en otros candidatos. “Siempre estaré al lado de los sectores vulnerables, de aquellos que han sido marginados por generaciones”, agregó.

Arce había sido proclamado como candidato el pasado viernes por Evo Morales, quien aseguró que la decisión se tomó de manera “consensuada y orgánica” con las organizaciones que integran su agrupación “Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo”. En esa ocasión, Morales afirmó: “Hoy comunicamos oficialmente que el departamento de Cochabamba tiene su candidato: Héctor Arce, nuestro único candidato”.

Con la renuncia de Arce, se abre un nuevo escenario político en Cochabamba, y las organizaciones del MAS deberán definir un nuevo postulante para la Gobernación.

