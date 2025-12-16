TEMAS DE HOY:
Hombre hallado muerto en El Alto accidente vehicular Triple crimen en Abapó

20ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Sedes declara alerta naranja por caso sospechoso de la gripe K (H3N2) en Santa Cruz

Las autoridades aclararon que el caso se encuentra en fase de investigación, a la espera de los resultados de laboratorio que confirmen o descarten la presencia del virus.

Charles M. Flores

16/12/2025 11:28

Declaran alerta naranja por caso sospechoso de gripe H3N2 variante K. FOTO: Tomada de internet.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Las autoridades sanitarias investigan un posible caso de Gripe K (H3N2), tras el fallecimiento de una mujer de 28 años, procedente de Japón, que presentó síntomas respiratorios luego de llegar a la ciudad de Santa Cruz. Ante este escenario, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) declaró alerta naranja.

El director del Sedes, Julio César Koca, informó que se trata de un caso sospechoso de una variante de la H3N2, cuya confirmación aún está en proceso.

“Tenemos un caso sospechoso de una variante de la H3N2 que todavía está por confirmar, que epidemiológicamente viene de un lugar donde se ha confirmado la variante K”, señaló la autoridad sanitaria.

Koca precisó que, de confirmarse, sería el primer caso identificado en Santa Cruz.

“Esta nueva cepa sería la primera identificada en Santa Cruz, todavía no está confirmada; con este caso queremos indicar que tenemos que reforzar todo lo que es la vacunación contra la influenza”, acotó.

De acuerdo con el Sedes, el caso se encuentra bajo investigación epidemiológica, mientras se aguardan los resultados de laboratorio que permitan determinar si se trata efectivamente de la variante K.

Paralelamente, se activaron los protocolos de vigilancia, así como el seguimiento a los contactos cercanos de la paciente.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD