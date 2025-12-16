Las autoridades sanitarias investigan un posible caso de Gripe K (H3N2), tras el fallecimiento de una mujer de 28 años, procedente de Japón, que presentó síntomas respiratorios luego de llegar a la ciudad de Santa Cruz. Ante este escenario, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) declaró alerta naranja.

El director del Sedes, Julio César Koca, informó que se trata de un caso sospechoso de una variante de la H3N2, cuya confirmación aún está en proceso.

“Tenemos un caso sospechoso de una variante de la H3N2 que todavía está por confirmar, que epidemiológicamente viene de un lugar donde se ha confirmado la variante K”, señaló la autoridad sanitaria.

Koca precisó que, de confirmarse, sería el primer caso identificado en Santa Cruz.

“Esta nueva cepa sería la primera identificada en Santa Cruz, todavía no está confirmada; con este caso queremos indicar que tenemos que reforzar todo lo que es la vacunación contra la influenza”, acotó.

De acuerdo con el Sedes, el caso se encuentra bajo investigación epidemiológica, mientras se aguardan los resultados de laboratorio que permitan determinar si se trata efectivamente de la variante K.

Paralelamente, se activaron los protocolos de vigilancia, así como el seguimiento a los contactos cercanos de la paciente.

