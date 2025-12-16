“Perdí a mi padre y mi hermano”, manifestó la hija del comunario velado tras la riada en El Torno

En medio del dolor y la consternación, la hija de un comunario hallado sin vida tras la riada en El Torno, Santa Cruz, relató los dramáticos momentos que atraviesa su familia luego del desastre natural que golpeó a varias comunidades de la región.

“Lo encontraron a mi padre y lo reconocí, era él. Murió lastimosamente por este fenómeno. Perdí a mi padre, perdí a mi hermano; a mi madre aún no encuentran su cuerpo”, expresó con profundo dolor.

La mujer señaló que hasta el momento tres de sus familiares continúan desaparecidos: su madre, Juana; su hermano, Darío; y su tío, Wilson. Indicó que las labores de búsqueda no han cesado, pero que las condiciones del terreno dificultan el trabajo de rescate.

Asimismo, relató que la riada arrasó con viviendas, cultivos y tierras de la comunidad Quebrada y León, donde su padre tenía su casa y sus parcelas.

“Todo fue cubierto por el agua, no quedó nada”, lamentó.

Ante esta tragedia, los familiares y comunarios pidieron la intervención urgente de las autoridades y equipos de rescate para intensificar la búsqueda de las personas desaparecidas y recuperar los cuerpos que podrían encontrarse en la zona afectada.

