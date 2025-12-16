TEMAS DE HOY:
Comunidad

“Perdí a mi padre y mi hermano”, manifestó la hija del comunario velado tras la riada en El Torno

Entre lágrimas, la mujer relató que tres de sus familiares continúan desaparecidos luego de la riada de El Torno y pidió ayuda urgente para continuar con las labores de búsqueda.

Jhovana Cahuasa

16/12/2025 11:36

Foto: Red Uno
Santa Cruz

En medio del dolor y la consternación, la hija de un comunario hallado sin vida tras la riada en El Torno, Santa Cruz, relató los dramáticos momentos que atraviesa su familia luego del desastre natural que golpeó a varias comunidades de la región.

“Lo encontraron a mi padre y lo reconocí, era él. Murió lastimosamente por este fenómeno. Perdí a mi padre, perdí a mi hermano; a mi madre aún no encuentran su cuerpo”, expresó con profundo dolor.

La mujer señaló que hasta el momento tres de sus familiares continúan desaparecidos: su madre, Juana; su hermano, Darío; y su tío, Wilson. Indicó que las labores de búsqueda no han cesado, pero que las condiciones del terreno dificultan el trabajo de rescate.

Asimismo, relató que la riada arrasó con viviendas, cultivos y tierras de la comunidad Quebrada y León, donde su padre tenía su casa y sus parcelas.

“Todo fue cubierto por el agua, no quedó nada”, lamentó.

Ante esta tragedia, los familiares y comunarios pidieron la intervención urgente de las autoridades y equipos de rescate para intensificar la búsqueda de las personas desaparecidas y recuperar los cuerpos que podrían encontrarse en la zona afectada.

 

