Santa Cruz enfrenta un riesgo latente de nuevos desbordes del río Piraí debido a la falta de trabajos de prevención en los últimos años, según advirtió el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, Roly Mancilla, quien confirmó la existencia de 16 puntos críticos identificados a lo largo de la cuenca que podrían afectar directamente a la población.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero, Mancilla explicó que las recientes lluvias han dejado el suelo completamente saturado y los ríos con caudales elevados, una situación que podría agravarse si continúan las precipitaciones con la misma intensidad.

“Es un riesgo latente. El suelo ya está saturado y los ríos tienen caudales suficientes como para que una lluvia intensa haga que se sobrepasen las medidas de protección existentes y se repitan los desastres que ya hemos visto”, señaló.

El ingeniero cuestionó la falta de inversión en prevención y recordó que la Sociedad de Ingenieros realizó una inspección el año pasado, en la que se identificaron 16 puntos vulnerables al desborde del río Piraí, información que también es de conocimiento de la Gobernación y del Searpi.

“Lastimosamente no se trabajó en prevención. Ahora estamos invirtiendo recursos en recuperación y atención de desastres, cuando debimos prevenir”, afirmó.

Mancilla indicó que el riesgo se extiende principalmente al norte del departamento, en toda la franja de la cuenca del Piraí, donde existen comunidades asentadas directamente en la ribera del río y carecen de diques, franjas de seguridad o defensas adecuadas.

Incluso planteó que es momento de considerar el traslado de algunas comunidades, una medida que, según explicó, no busca generar alarma, sino evitar pérdidas humanas.

“Cuando las poblaciones están asentadas al borde del río, ante la menor crecida, el río va a arrasar con ellas”, advirtió.

Respecto a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Mancilla reconoció que el Cordón Ecológico brinda protección, pero alertó sobre desmontes y asentamientos ilegales en franjas de seguridad, lo que debilita las defensas naturales y expone a barrios enteros al peligro.

“Tenemos barrios completos viviendo en el Cordón Ecológico y son los que más riesgo corren”, sostuvo.

El presidente de la Sociedad de Ingenieros fue contundente al afirmar que Santa Cruz no está preparada para enfrentar otro evento similar de inundaciones, debido a la falta de planificación y control.

Como respuesta, anunció que este jueves la institución realizará un foro-taller con autoridades y expertos, con el objetivo de elaborar un diagnóstico y plantear soluciones a corto, mediano y largo plazo para reducir el riesgo de futuras riadas.

