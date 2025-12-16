Sin entrada, sin VIP y sin estadio: el chofer que logró la foto soñada con Messi

Mientras miles de fanáticos en India vendieron sus ahorros y pagaron cifras exorbitantes para ver aunque sea de lejos a Lionel Messi, un chofer local vivió el momento más increíble de su vida sin gastar un solo dólar.

Durante la gira del capitán de la Selección argentina por el país asiático, que incluyó eventos multitudinarios y encuentros exclusivos, el conductor tuvo un privilegio impensado: trasladar en su vehículo a Messi, Rodrigo De Paul y Luis Suárez, figuras del Inter Miami.

Un atasco de tránsito, típico de las grandes ciudades indias, fue el escenario perfecto para el momento viral. Con el auto detenido y el celular en mano, el chofer aprovechó la ocasión y se tomó una selfie histórica con los tres futbolistas.

La imagen dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Messi aparece serio pero relajado; De Paul y Suárez, sonrientes; y el chofer, con una expresión que lo dice todo: sabía que acababa de vivir algo irrepetible. Sin pase VIP, sin entrada millonaria y sin pisar un estadio, logró lo que miles soñaban.

Mientras algunos fanáticos solo pudieron ver a Messi desde lejos, este conductor tuvo al ídolo a centímetros de distancia, gracias a una combinación perfecta de azar, tráfico y valentía para pedir la foto.

¿Cuánto pagaron otros fanáticos por ver a Messi en India?

Según un informe de la agencia EFE, durante la gira de Messi por ciudades como Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, se ofrecieron experiencias de todo tipo —algunas realmente prohibitivas—.

Hubo paquetes de hasta 11 mil dólares, que incluían un encuentro personal con el astro argentino, una foto individual, asientos premium y una camiseta oficial autografiada.

Sin embargo, los eventos más exclusivos, organizados a puertas cerradas para corporaciones e invitados VIP, alcanzaron cifras de hasta 120 mil dólares por persona.

Para el público general, las opciones más accesibles arrancaban en 42 dólares, para presenciar breves apariciones públicas donde Messi saludó a los asistentes y dirigió algunas palabras.

