TEMAS DE HOY:
Hombre hallado muerto en El Alto accidente vehicular Triple crimen en Abapó

20ºC Santa Cruz de la Sierra

13ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¿Quiénes son? La Verde llama a cuatro nuevos jugadores para el amistoso del domingo

La Federación Boliviana de Fútbol informó que cuatro futbolistas se unirán a la concentración para enfrentar a los Futbolistas Agremiados Profesionales de Perú este domingo 21 de diciembre.

Martin Suarez Vargas

16/12/2025 13:45

Foto: Redes sociales del futbolista Ramiro Vaca.
Bolivia.

Escuchar esta nota

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunció esta mañana que cuatro nuevos futbolistas se incorporarán a la selección nacional de cara al amistoso contra los Futbolistas Agremiados Profesionales de Perú, programado para el domingo 21 de diciembre a las 14:30 en Chincha.

Los jugadores llamados de último momento son Jesús Maraude de Always Ready, Santiago Arce de San Antonio, Leonardo Justiniano de San Antonio y Bruno Poveda de GV San José.

La selección boliviana ya inició su concentración en Santa Cruz, donde continuará con sus entrenamientos hasta el viaje hacia Perú para disputar el amistoso del próximo domingo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD