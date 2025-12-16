¿Quiénes son? La Verde llama a cuatro nuevos jugadores para el amistoso del domingo

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) anunció esta mañana que cuatro nuevos futbolistas se incorporarán a la selección nacional de cara al amistoso contra los Futbolistas Agremiados Profesionales de Perú, programado para el domingo 21 de diciembre a las 14:30 en Chincha.

Los jugadores llamados de último momento son Jesús Maraude de Always Ready, Santiago Arce de San Antonio, Leonardo Justiniano de San Antonio y Bruno Poveda de GV San José.

La selección boliviana ya inició su concentración en Santa Cruz, donde continuará con sus entrenamientos hasta el viaje hacia Perú para disputar el amistoso del próximo domingo.

