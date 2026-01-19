[Video] “Merecíamos ganar”: Richet Gómez, autor del gol boliviano ante Panamá

Richet Gómez, autor del gol de la Verde ante Panamá, habló tras el final del partido, donde agradeció la confianza del entrenador Óscar Villegas y expresó su insatisfacción por no haber conseguido la victoria ante miles de hinchas en el estadio IV Centenario de Tarija.

El defensor de Blooming, que estuvo firme en la última línea de la selección, manifestó sentimientos encontrados: feliz por haber anotado el gol del empate, pero insatisfecho por no lograr un mejor resultado ante Panamá.

“Feliz por el gol y por el rendimiento del equipo, porque merecíamos ganar, pero bueno, nos vamos con esa espinita de haberlo empatado”, afirmó.

Richet analizó la segunda mitad del encuentro ante los centroamericanos, donde la selección tuvo contra las cuerdas a su rival, pero la falta de eficacia impidió una victoria que consideró merecida.

“Estuvimos cerca de la victoria, los tuvimos en su arco todo el segundo tiempo, merecimos llevarnos algo más, pero nos quedamos con eso”, añadió.

El defensor cruceño también se mostró agradecido con Óscar Villegas, entrenador de la selección boliviana, quien le dio la oportunidad de comandar, junto a Arroyo, el sector defensivo de la Verde.

“Le agradezco al profe Óscar Villegas por haber confiado en mí. En mi club estuve a gran nivel y me voy feliz por el gol, por el partido y por el esfuerzo del equipo, porque pudimos habernos llevado algo más”, señaló.

Finalmente, Richet Gómez se refirió al partido del próximo domingo ante México, que se disputará en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera a las 15:00.

“Vamos a jugar en un estadio lindo, el Tahuichi, con un clima hermoso, y esperemos sacarlo adelante”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play