¡Urgente! Óscar Villegas busca al goleador y al “9” de la Verde

La falta de efectividad de los delanteros nacionales en los últimos partidos de la selección boliviana llevó a Óscar Villegas a tomar una decisión de último momento: convocar a un nuevo atacante para el duelo amistoso frente a México, programado para este domingo.

Carmelo Algarañaz, Enzo Monteiro, Gustavo Peredo, Bruno Miranda y William Álvarez, entre otros, no lograron consolidarse como solución ofensiva, a solo dos meses del repechaje ante Surinam, que se disputará en marzo.

Ante este panorama, el director técnico de la Verde llamó a Juan Godoy, delantero de Always Ready de El Alto. El futbolista es de nacionalidad paraguaya, pero cuenta con la naturalización boliviana, lo que le permite ser parte de la convocatoria.

Tras conocer su citación, Godoy expresó su satisfacción por la oportunidad.

“Muy feliz, ahora a trabajar, esperar la oportunidad y hacer bien las cosas. Uno siempre sueña con esto y ahora se dio, tengo que aprovechar al máximo”, señaló.

En el amistoso ante Panamá, Villegas apostó por Bruno Miranda como titular y en el segundo tiempo dio ingreso a William Álvarez, aunque ninguno pudo convertir. Godoy se mostró optimista y aseguró que luchará por ganarse un lugar.

“Obviamente uno trabaja para eso, ojalá me toque estar en el partido. Dependerá del profe y, si me toca, quiero aprovechar al máximo”, afirmó. El delantero recordó además que su mejor temporada la vivió en The Strongest y aseguró que peleará por un puesto en el once titular de Óscar Villegas.

