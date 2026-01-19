“A darlo todo”: Zabala se sumó a la Verde para enfrentar a México

Leonardo Zabala, defensor boliviano de 22 años que milita en el Cancún de México, llegó este lunes a Santa Cruz y se sumó a la selección boliviana que se prepara para enfrentar a México este domingo, desde las 15:00, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Tras disputar una serie de partidos amistosos con su club, Zabala se convirtió en un nuevo integrante del equipo nacional, que ahora concentra en Santa Cruz con miras al duelo frente a los aztecas.

“Feliz de estar acá y obviamente a darlo todo por la selección. México tiene jugadores con mucha calidad; en lo que va de la semana, seguro el profe mostrará cosas más puntuales para aprovechar alguna debilidad que tengan”, declaró el jugador.

El defensor señaló que su objetivo es ganarse un lugar en el onceno y ser considerado para la lista del repechaje rumbo al Mundial.

“Soñamos con clasificar. Llegué un poco cansado porque arribé ayer en la noche y todo el día estuve viajando, pero llego con muchos minutos”, afirmó.

Zabala también expresó su deseo de que la hinchada llene el estadio Tahuichi Aguilera.

“El partido del domingo será en mi ciudad, está mi familia y la gente que nos quiere mucho. En Santa Cruz la gente lo va a hacer sentir más que nunca; hay que aprovechar porque serán pocas las oportunidades de jugar aquí. Sin dudas, los partidos que se juegan aquí son inolvidables”, concluyó.

