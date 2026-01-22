¡Gracias Santa Cruz! FBF informa que las entradas para el Bolivia-México se agotaron

A través de sus redes sociales, el ente del fútbol nacional informó que ya no hay entradas disponibles para el amistoso de este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.
22/01/2026 12:41
La Federación Boliviana de Fútbol informó, a través de sus redes sociales, que las entradas para el amistoso entre Bolivia y México, que se disputará este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, se agotaron. Al mismo tiempo, agradeció a la hinchada cruceña por adquirir los boletos y por el aliento que brindarán a la selección.
El presidente de la Federación, Fernando Costa, expresó: “Estoy convencido de que vamos a tener un estadio lleno apoyando al equipo de todos los bolivianos. Estamos contentos por la hinchada y también por el desempeño que está mostrando nuestro plantel en el trabajo de cara a la fecha de marzo”.
