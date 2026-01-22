TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Gracias Santa Cruz! FBF informa que las entradas para el Bolivia-México se agotaron

A través de sus redes sociales, el ente del fútbol nacional informó que ya no hay entradas disponibles para el amistoso de este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

Martin Suarez Vargas

22/01/2026 12:41

Foto: Federación Boliviana de Fútbol.
Bolivia.

La Federación Boliviana de Fútbol informó, a través de sus redes sociales, que las entradas para el amistoso entre Bolivia y México, que se disputará este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, se agotaron. Al mismo tiempo, agradeció a la hinchada cruceña por adquirir los boletos y por el aliento que brindarán a la selección.

 

El presidente de la Federación, Fernando Costa, expresó: “Estoy convencido de que vamos a tener un estadio lleno apoyando al equipo de todos los bolivianos. Estamos contentos por la hinchada y también por el desempeño que está mostrando nuestro plantel en el trabajo de cara a la fecha de marzo”.    

