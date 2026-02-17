El lateral derecho boliviano Diego Medina se convirtió en el primer convocado a la selección nacional. La noticia fue comunicada por su club, el CSKA 1948 de Bulgaria, que felicitó a su capitán por el llamado a la Verde.

El equipo búlgaro celebró la convocatoria del jugador con este mensaje en sus redes sociales:

“El capitán del CSKA Diego Medina ha recibido una convocatoria para la selección nacional de Bolivia para los próximos partidos de clasificación.

¡Le deseamos éxito a Medina y a la selección boliviana, esperando poder verlo en la Copa del Mundo este verano!”

Por otra parte, se espera que la selección realice una concentración en Santa Cruz, donde se reunirán algunos legionarios. La delegación viajará el 15 de marzo a Monterrey, lugar donde se completará el grupo para encarar el primer partido del repechaje rumbo al Mundial, ante Surinam.

