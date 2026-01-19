TEMAS DE HOY:
Mujer asesinada en Puerto Quijarro accidente vehicular Néstor Huanca Chura

28ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

La Verde ya está en Santa Cruz para enfrentar a México el domingo

Tras el partido con Panamá en Tarija, los dirigidos por Óscar Villegas se trasladaron a Santa Cruz, sede del amistoso contra los aztecas el próximo fin de semana. 

Martin Suarez Vargas

19/01/2026 13:20

Jugadores de la selección boliviana previo al partido contra Panamá. Foto: Redes sociales.

Escuchar esta nota

Tras el empate 1-1 contra Panamá, la selección boliviana de fútbol ya está en Santa Cruz de la Sierra para preparar el partido amistoso del próximo domingo contra México, duelo que se jugará a las 15:00 en la reinauguración del estadio Ramón Tahuichi.

Richet Gómez, el defensor que le dio el gol del empate a la Verde, se refirió al partido que tendrán contra los mexicanos.

“Hay que jugar todo lo que se pueda. El gol que hice es un gol soñado; gracias a Dios lo logré. Ahora a pensar en el próximo partido. El objetivo es sumar minutos y ganarse un lugar en la selección”, afirmó.

El defensor nacional manifestó que los mexicanos serán un rival difícil, pero que trabajarán para enfrentar ese desafío.

“Sí, seguro, ellos serán un rival complicado”, expresó.

El partido contra la selección mexicana será el último de preparación antes de partir al repechaje, donde enfrentarán a Surinam.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Uno de película

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD