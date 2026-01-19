La Verde ya está en Santa Cruz para enfrentar a México el domingo

Tras el empate 1-1 contra Panamá, la selección boliviana de fútbol ya está en Santa Cruz de la Sierra para preparar el partido amistoso del próximo domingo contra México, duelo que se jugará a las 15:00 en la reinauguración del estadio Ramón Tahuichi.

Richet Gómez, el defensor que le dio el gol del empate a la Verde, se refirió al partido que tendrán contra los mexicanos.

“Hay que jugar todo lo que se pueda. El gol que hice es un gol soñado; gracias a Dios lo logré. Ahora a pensar en el próximo partido. El objetivo es sumar minutos y ganarse un lugar en la selección”, afirmó.

El defensor nacional manifestó que los mexicanos serán un rival difícil, pero que trabajarán para enfrentar ese desafío.

“Sí, seguro, ellos serán un rival complicado”, expresó.

El partido contra la selección mexicana será el último de preparación antes de partir al repechaje, donde enfrentarán a Surinam.

