Internacional

VIDEO: cámaras captan cómo interceptan y se llevan a una mujer frente a su casa

Las cámaras captaron el momento en que varios hombres interceptan a una mujer cuando intentaba ingresar a su vivienda. El hecho ocurrió a plena luz del día y es investigado por la Policía.

Silvia Sanchez

06/03/2026 10:30

Cámaras captan cómo interceptan a una mujer frente a su casa. Imagen captura de video.
Ecuador

Una mujer fue interceptada frente a su vivienda en Guayaquil, Ecuador, en un hecho que quedó registrado por cámaras y que rápidamente se difundió en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo la víctima intenta ingresar a su casa cuando un hombre se le acerca por detrás y la sujeta, mientras intenta subirla a un vehículo que esperaba cerca.

Segundos después, dos personas más se suman al hecho, mientras la mujer intenta resistirse y pide ayuda.

Ante los gritos, vecinos del sector salieron de sus viviendas para intentar auxiliarla, pero los sujetos lograron subirla al vehículo y abandonar el lugar.

Hasta el momento, la mujer continúa desaparecida, mientras la Policía Nacional de Ecuador inició una investigación para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido.

