¿Qué pasó con la gasolina en Santa Cruz? YPFB explica la demora en los despachos

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que la demora en el despacho de gasolina hacia Santa Cruz de la Sierra se debió al proceso de incorporación de nuevos aditivos en el combustible. Tras completar los ajustes operativos, la estatal inició desde la madrugada del jueves el envío de 2 millones de litros de gasolina aditivada para abastecer la ciudad.

El gerente de Comercialización de YPFB, Nelson Mendoza Torres, señaló que el retraso se originó durante la fase de preparación del combustible, necesaria para incluir el nuevo paquete químico antes de su distribución.

La autoridad explicó que las plantas cuentan con saldos suficientes de gasolina y que existe una autonomía superior a ocho días en Santa Cruz y en el resto del país, por lo que descartó un escenario de desabastecimiento.

Ajustes en la logística de distribución

El vicepresidente Nacional de Operaciones de YPFB, Sebastián Daroca Oller, indicó que los despachos comenzaron alrededor de las 03:00 de la madrugada, una vez concluidos los ajustes en la logística de abastecimiento.

“Luego del ajuste operativo en la logística de abastecimiento, desde las tres de la mañana estamos despachando masivamente la gasolina con un paquete de aditivos que van a dar una solución definitiva al problema de los vehículos”, afirmó.

Daroca explicó que el proceso incluyó dosificación del aditivo, capacitación de personal y programación de lotes, tareas necesarias para la incorporación del primer lote en los tanques y cisternas de distribución.

“Lamentamos que hayamos tenido esta demora y se haya generado una susceptibilidad de desabastecimiento, no es este el caso; este es un caso puntual de una operación logística”, aclaró.

Aditivos formulados por especialistas

YPFB informó que un grupo de especialistas de la multinacional Intertek desarrolló en Brasil una formulación específica de aditivos para mejorar el combustible que se comercializa en el mercado interno.

Según la empresa estatal, el primer lote del paquete de aditivos llegó el miércoles, lo que permitió iniciar las operaciones para la dosificación en tanques y cisternas y el posterior despacho hacia los centros de distribución.

