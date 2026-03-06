Conflicto en Medio Oriente dispara el petróleo y sacude a las bolsas de Europa

Los mercados globales reaccionaron con rapidez a la escalada del conflicto entre Estados Unidos, Israel y Irán. Mientras los precios del petróleo subieron con fuerza, las acciones europeas registraron caídas generalizadas ante la creciente incertidumbre sobre el suministro energético mundial.

El crudo Brent para entrega en mayo avanzó 4,93%, alcanzando los 85,41 dólares, su nivel más alto desde mediados de 2024. En paralelo, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril subió 8,51%, hasta 81,01 dólares, su mayor valor desde julio de 2024.

Durante la jornada, los futuros del petróleo estadounidense llegaron a subir más de 7%, marcando su nivel más alto desde enero de 2025.

Analistas de JPMorgan advirtieron que, si el estrecho de Ormuz permanece cerrado, el suministro de Irak y Kuwait podría reducirse en 3,3 millones de barriles diarios en apenas ocho días, afectando cerca de una quinta parte del flujo mundial de petróleo.

Bolsas europeas en retroceso

El impacto también se sintió en los mercados bursátiles. El índice paneuropeo STOXX Europe 600 cayó 1,3%, revirtiendo la recuperación del día anterior, cuando había registrado su mejor sesión en más de tres meses.

Las acciones industriales, fuertemente vinculadas a las exportaciones, lideraron las pérdidas con un descenso del 2,4%. Entre las más afectadas destacó Siemens Energy, que registró una caída cercana al 6%.

El sector aeroespacial y de defensa también sufrió un fuerte retroceso, con una baja del 4,2%, su peor desempeño diario desde abril.

Ataques y tensión en el Golfo

La jornada estuvo marcada por nuevos incidentes en el Golfo Pérsico. El buque petrolero Sonangol Namibe, con bandera de Bahamas, sufrió daños en su casco tras una explosión cerca del puerto iraquí de Khor al Zubair.

En paralelo, la agencia iraní ISNA informó sobre ataques con misiles en el este de Teherán, mientras se activaban sirenas de alerta en Dubái.

Durante la madrugada, Irán lanzó una oleada de misiles contra Israel, lo que obligó a millones de residentes a buscar refugio cuando el conflicto alcanzó su sexto día.

En el plano político, el Senado de Estados Unidos bloqueó una moción para frenar la campaña aérea de Washington, mientras más países del Golfo comienzan a verse arrastrados a la crisis.

Incertidumbre en los mercados

La tensión geopolítica también golpeó a otros sectores europeos. Los bancos registraron pérdidas del 1,7%, el sector de viajes y ocio cayó 1,8%, y las empresas mineras retrocedieron 3,8% ante la caída de los precios de los metales.

Analistas advierten que, mientras el conflicto continúe sin una resolución clara, la volatilidad podría mantenerse en los mercados durante las próximas semanas.

En este contexto, el presidente de Donald Trump afirmó en una entrevista con Axios que pretende involucrarse personalmente en la selección del próximo líder de Irán, descartando al hijo del actual líder supremo y sugiriendo la necesidad de una figura que promueva mayor estabilidad en el país.

La continuidad del conflicto y los ataques a infraestructuras energéticas mantienen en alerta al mercado, especialmente en el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial, lo que alimenta el temor a posibles interrupciones a gran escala en el suministro global.

