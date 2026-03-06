TEMAS DE HOY:
Pronostican tormentas eléctricas y lluvias en varias regiones de Bolivia este viernes

El reporte meteorológico advierte inestabilidad climática en distintas regiones del país.

Ana Fabiola Barriga Soliz

06/03/2026 6:35

Foto: En La Paz existe la probabilidad de lluvias durante la jornada.
Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este viernes 6 de marzo se prevén tormentas eléctricas y lluvias en algunas regiones del país, principalmente en el Occidente y Valles.

Occidente
En el occidente del país habrá tormentas eléctricas y lluvias esta jornada.

  •     La Paz tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que estarán entre 10°C y 23°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •     El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 5°C y máxima de 19°C.

  •     Oruro tendrá lluvias y temperaturas entre 7°C y 23°C.

  •     Potosí presentará tormenta eléctrica y temperaturas que oscilarán entre 6°C y 21°C con probabilidad de precipitaciones.

Valles
La región de los Valles presentará lluvias y tormentas eléctricas durante la jornada.

  •     Cochabamba tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 14°C y 31°C con probabilidad de lluvias.

  •     Sucre tendrá lluvia durante el día, con valores entre 14°C y 27°C.

  •     Tarija tendrá tormenta eléctrica, con temperaturas que irán de 13°C a 27°C, con probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé cielo nuboso y tormentas eléctricas durante la jornada.

  •     Santa Cruz presentará cielo nuboso, con temperaturas entre 22°C y 32°C sin probabilidad de precipitaciones pluviales.

  •     Trinidad prevé una jornada con tormenta eléctrica, con una mínima de 23°C y una máxima de 31°C.

  •     Cobija tendrá tormenta eléctrica y temperaturas entre 24°C y 35°C con alta probabilidad de lluvias.

