TED Santa Cruz presenta papeletas de sufragio para las elecciones subnacionales del 22 de marzo

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz realizó este viernes la presentación oficial de las papeletas de sufragio que serán utilizadas en las elecciones subnacionales previstas para el 22 de marzo en Bolivia.

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Antonio Monasterio, informó que el 80% del material electoral ya se encuentra resguardado en el centro de custodia instalado en el Colegio Militar de Aviación.

Distribución del material electoral

La autoridad electoral explicó que la próxima semana comenzará la distribución del material electoral hacia provincias y municipios del departamento, como parte de la logística previa a la jornada de votación.

Dos tipos de papeletas

Monasterio precisó que en estos comicios se utilizarán dos tipos de papeletas. Una estará destinada a la elección de gobernador, mientras que la segunda se utilizará para la elección de alcaldes.

