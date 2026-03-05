Mario Severich: Del municipalismo a la carrera por la Gobernación de Cochabamba con un enfoque técnico

Con la experiencia de dos gestiones como alcalde de Colcapirhua y una trayectoria académica que incluye un doctorado en Educación Superior, Mario Severich se presenta como candidato a la Gobernación de Cochabamba por la alianza Soluciones con Todos. El ingeniero civil busca posicionar su candidatura a través de un perfil técnico, distanciándose de las pugnas ideológicas que, a su juicio, han frenado el desarrollo departamental.

Entre la gestión municipal y el paso por el FPS

Severich enfatiza que su conocimiento del departamento no es solo teórico, sino fruto de su paso por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) entre 2010 y 2015. "He tenido la suerte de poder conocer el territorio de Cochabamba, sus verdaderas necesidades por regiones", explicó el candidato, quien reconoció haber trabajado como funcionario invitado durante el gobierno del MAS, aunque recalca su identidad independiente: "He nacido en una agrupación ciudadana, he mantenido mi identidad política autonómica".

Para el candidato, la polarización política es un obstáculo para el crecimiento.

"Bolivia no necesita tener ideologías. El único pensamiento que debemos tener los cochabambinos es el progreso de nuestras regiones... las ideologías efectivamente nos divide a toda la población".

Diagnóstico regional: Agua y carreteras en "estado lamentable"

El plan de Severich prioriza el sector productivo, identificando al agua como el factor crítico. Propone una transición hacia el riego tecnificado para optimizar el recurso en las provincias. "El primer diagnóstico es que Cochabamba sí necesita los sistemas de riego", afirmó, vinculando esto directamente con la seguridad alimentaria de las ciudades.

En cuanto a la infraestructura, criticó duramente el estado de las rutas interprovinciales. "Nuestras vías de comunicación interprovincial están en un estado lamentable... falta yo creo que imaginación", sostuvo. Su propuesta para financiar el mantenimiento consiste en la "departamentalización" de los peajes, como el de Piñami, para evitar que los recursos se centralicen en La Paz y retornen como "migajas".

Competitividad y el "dolor de sangre" por la energía

Uno de los puntos más vehementes de su discurso fue la comparación con el modelo industrial de Santa Cruz. Severich lamentó que Cochabamba, siendo el principal generador de energía del país, no aproveche esa ventaja para atraer industrias.

"Toda esa gran energía desde Cochabamba se va a Santa Cruz a mover los motores de las industrias, sin dejar un centavo en Cochabamba. Eso me hierve la sangre como cochabambino".

Para revertir la fuga de empresas, propone simplificar trámites —que actualmente califica como "un rosario"— y garantizar seguridad jurídica para que el inversionista privado vea a la región como una tierra de oportunidades.

Salud y Transparencia: "La Ciudadela es la prioridad número uno"

En el eje de salud, Severich se comprometió a operativizar la Ciudadela de la Salud en los predios del ex-Hipódromo y a dar una solución definitiva al Hospital del Niño. "Si hay que hacer el refuerzo estructural se la tiene que realizar, si hay que demoler, la tenemos que demoler y empezar de nuevo", sentenció ante la paralización de obras.

Finalmente, el candidato de "Soluciones con Todos" propuso un sistema de transparencia digital inspirado en modelos cooperativos exitosos, donde cada gasto municipal sea rastreable por el ciudadano desde su teléfono móvil. "Esa gobernación se va a volver líder... sistematizar y digitalizar todas las actividades económicas de ingreso y de salida", concluyó.

Severich cerró su intervención pidiendo el voto de confianza para el 22 de marzo, prometiendo "gastar su vida" en los próximos cinco años para transformar el departamento.

