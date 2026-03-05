TEMAS DE HOY:
Deportes

Conozca la camiseta oficial de Sporting Hub Santa Cruz

La academia presentó su indumentaria durante el lanzamiento oficial del centro de alto rendimiento en la capital cruceña. 

Martin Suarez Vargas

05/03/2026 14:21

Camiseta oficial de Sporting Hub Santa Cruz. Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia.

En el marco del lanzamiento de Sporting Hub Santa Cruz, también se dio a conocer la camiseta que vestirán en diferentes competencias. La presentación de la indumentaria fue parte del acto oficial en el que se expuso el proyecto deportivo ante autoridades, invitados especiales y medios de comunicación.

La camiseta  de Sporting Hub Santa Cruz presenta los colores azul marino con un color verde azulado e incorpora los logotipos de las diferentes empresas que auspician a la institución.

Camiseta de Sporting Hub Santa Cruz con el dorsal 10. Foto: Red Uno de Bolivia.

Esta será la indumentaria que utilizarán los jóvenes que integren el centro de formación.

Camiseta de Spoting Hub Santa Cruz, con el logo de la academia y el logo de FInesse. Foto: Red Uno de Bolivia.

Sporting Hub Santa Cruz fue presentado como un proyecto enfocado en la formación integral de deportistas, con la meta de desarrollar talento y proyectar jugadores de calidad.

El evento contó con la presencia de autoridades departamentales, exmundialistas de la selección boliviana y los principales impulsores de la iniciativa.

