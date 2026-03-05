Conozca la camiseta oficial de Sporting Hub Santa Cruz

En el marco del lanzamiento de Sporting Hub Santa Cruz, también se dio a conocer la camiseta que vestirán en diferentes competencias. La presentación de la indumentaria fue parte del acto oficial en el que se expuso el proyecto deportivo ante autoridades, invitados especiales y medios de comunicación.

La camiseta de Sporting Hub Santa Cruz presenta los colores azul marino con un color verde azulado e incorpora los logotipos de las diferentes empresas que auspician a la institución.

Camiseta de Sporting Hub Santa Cruz con el dorsal 10. Foto: Red Uno de Bolivia.

Esta será la indumentaria que utilizarán los jóvenes que integren el centro de formación.

Camiseta de Spoting Hub Santa Cruz, con el logo de la academia y el logo de FInesse. Foto: Red Uno de Bolivia.

Sporting Hub Santa Cruz fue presentado como un proyecto enfocado en la formación integral de deportistas, con la meta de desarrollar talento y proyectar jugadores de calidad.

El evento contó con la presencia de autoridades departamentales, exmundialistas de la selección boliviana y los principales impulsores de la iniciativa.

