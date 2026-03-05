Nace una nueva academia de fútbol en Santa Cruz: ¿Qué ofrece Sporting Santa Cruz?

Esta jornada se realizó el lanzamiento oficial de Sporting Hub Santa Cruz, un centro de alto rendimiento y academia de fútbol y deportes que nace con el objetivo de formar deportistas integrales, principalmente en el ámbito futbolístico, y proyectar a largo plazo la exportación de jugadores de calidad. Te contamos lo que principalmente ofrece la academia.

Durante la presentación, Rodrigo Marión, Director General de Sporting Santa Cruz, explicó que la iniciativa surge bajo la convicción de que el deporte puede transformar vidas.

“No estamos construyendo solo infraestructura, estamos construyendo oportunidades reales para que el talento boliviano se desarrolle con estándares internacionales”, afirmó.

Marión destacó que el modelo incorpora innovación y tecnología aplicada al rendimiento, además de promover la igualdad de oportunidades para mujeres y varones desde su diseño estructural. Según indicó, la meta es que Bolivia deje de exportar sueños y comience a exportar talento, integrando alto rendimiento, educación y desarrollo social en un mismo ecosistema.

¿Qué ofrece Sporting Santa Cruz?

El complejo cuenta con tres canchas reglamentarias, dos de césped sintético y una de césped natural, además de una planificación institucional sostenible. Sporting Santa Cruz se define como el primer y único Hub Deportivo Integral de Bolivia y uno de los más grandes de Sudamérica, integrando universidad, club profesional, alto rendimiento, empresa privada, fundación social y fútbol masculino-femenino bajo un modelo innovador.

