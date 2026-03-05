Gran expectativa por el lanzamiento oficial de Sporting Hub Santa Cruz

Este jueves se realizará el lanzamiento oficial de Sporting Hub Santa Cruz, un ambicioso proyecto deportivo y de formación integral en fútbol creado en Santa Cruz de la Sierra. La iniciativa apunta a implementar una metodología europea en la preparación de niños y jóvenes talentos.

En la antesala del acto, distintas personalidades vinculadas al proyecto brindaron detalles sobre su alcance. Uno de los impulsores, Rodrigo Marrion, conversó con el programa Sabores Bolivianos de Red Uno, donde destacó la visión a largo plazo de la academia.

“Este es el comienzo. La idea es crecer, expandirnos y llegar a tener una residencia para recibir a todos los niños del país y, sobre todo, también a las niñas. Aquí tendrán las mismas oportunidades en el deporte del fútbol”, expresó Jessika Kuljis, una de las principales impulsoras de la iniciativa.

Por su parte, Ivo Kuljis remarcó el objetivo formativo del proyecto:

“Queremos que en esta escuela, en esta academia, salgan los futuros campeones de Bolivia y del mundo. Aquí hay un ambiente muy sano”.

El lanzamiento marcará el punto de partida de un modelo que busca potenciar el talento nacional desde las bases, con igualdad de oportunidades y una estructura profesional.

