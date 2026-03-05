Bolivia Carbon Forum aglutina a más de 500 actores del mercado de carbono

Santa Cruz de la Sierra es sede de la primera versión del Bolivia Carbon Forum, un encuentro que reúne a más de 500 representantes del sector público, privado, comunidades y organismos internacionales vinculados al desarrollo del mercado de carbono y el financiamiento climático.

El evento fue inaugurado por el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, quien destacó que Bolivia avanza hacia nuevas oportunidades en el ámbito ambiental con la participación conjunta del sector público y privado.

“En Bolivia el Carbon Forum debe ser el espacio de trabajo, el punto de encuentro entre desarrolladores, inversionistas y verificadores. Este será el lugar donde nuestras ideas se conviertan en estructuras técnicas y estas se transformen en inversiones reales”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Fundare, Carlos Limpias, institución promotora del foro, afirmó que el país vive un punto de inflexión debido a que las nuevas normativas permiten a Bolivia participar en los mercados de carbono.

Limpias explicó que el evento recoge experiencias acumuladas en países como México, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Colombia, con el objetivo de compartir conocimientos sobre el funcionamiento de los mercados de carbono.

“Trae a Bolivia un intercambio claro y práctico de cómo funcionan los mercados de carbono, cuáles son sus reglas, para fortalecer capacidades y acelerar la atracción de inversión climática a nuestro país”, precisó.

Añadió que este encuentro representa una oportunidad para canalizar recursos hacia los territorios, generar beneficios sociales y ambientales, además de construir cadenas de valor que incluyan a las comunidades.

Agenda

Durante la jornada del Bolivia Carbon Forum, la agenda contempla exposiciones sobre la visión del Gobierno respecto a la participación del país en los mercados de carbono, el funcionamiento de este sistema a nivel global y su aplicación en Bolivia.

También se abordará el marco legal vigente, las buenas prácticas de integridad, experiencias en América Latina y el proceso para desarrollar proyectos de carbono, desde su concepción hasta la emisión de créditos.

Mira la programación en Red Uno Play