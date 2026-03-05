¡Atención! Pronostican precipitaciones y el Searpi advierte sobre el incremento del caudal del río Piraí

Las precipitaciones registradas desde la noche del miércoles y el ingreso de corrientes del sur han generado una leve crecida en el río Piraí, particularmente en la zona de La Angostura, según informó el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Se informa a la población que se registra una pequeña crecida en el río Piraí, específicamente en la zona de La Angostura. Debido a este incremento en el nivel del agua, pedimos tomar todas las precauciones necesarias si se encuentran cerca de la zona”, señala la publicación oficial.

La entidad recomienda extremar precauciones, evitar zonas de riesgo y mantenerse informada mediante los canales oficiales, ante la posibilidad de nuevas variaciones en el caudal.

De acuerdo con el agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, las precipitaciones más intensas se registrarán durante la jornada del jueves. El ingreso del sur con lluvias persistirá hasta el viernes, acompañado de un alto índice de humedad.

En las primeras horas de este jueves, una fuerte lluvia cayó sobre la capital cruceña, provocando inundaciones en distintas calles y avenidas, lo que dificultó el tránsito peatonal y vehicular en varios sectores de la Ciudad de los Anillos.

Para el viernes se prevé una humedad relativa del 89% y una probabilidad de lluvia de hasta 200 milímetros por metro cuadrado, con temperaturas que oscilarán entre los 23 °C y 31 °C.

El reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) anticipa que las lluvias continuarán durante el fin de semana en la capital cruceña, con temperaturas mínimas de 23 °C y máximas cercanas a los 30 °C.

