Declaran alerta amarilla en Santa Cruz por crecida de ríos

La Gobernación de Santa Cruz, a través del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), declaró este lunes alerta amarilla debido al incremento del caudal en varios ríos del departamento, tras las recientes lluvias registradas en la región.

El director del Searpi, José Antonio Rivero, explicó que la medida fue activada luego de registrarse el cuarto turbión del río Piraí, lo que marca el inicio de la temporada de lluvias en Santa Cruz.

“No tenemos reporte de municipios afectados. Los defensivos que hemos construido están cumpliendo su función, pero estamos en apronte realizando un relevamiento general para salvaguardar los centros poblados y las áreas productivas”, indicó Rivero.

El funcionario aseguró que todo el equipo del Searpi se encuentra en alerta y coordinando con los municipios que podrían verse afectados, aunque hasta el momento no se reportan daños en los defensivos ni comunidades afectadas.

Senamhi emite alerta naranja en seis departamentos

De manera paralela, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por el ascenso de niveles en las principales cuencas del país, que afecta a los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Pando.

Los reportes del Senamhi señalan crecidas en los ríos Guadalquivir, Bermejo, Parapetí, Grande, Piraí, San Julián, Yapacaní, Ichilo, Chapare, Caine, Rocha, Beni y Tahuamanu, por lo que recomiendan a la población y autoridades locales mantener medidas preventivas ante posibles desbordes.

Mira la programación en Red Uno Play