Suspenden reunión entre alcaldes y el Gobierno; será reprogramada

La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, informó este martes que la reunión prevista entre el Gobierno y los alcaldes de las nueve ciudades capitales de Bolivia, más El Alto, queda suspendida sin fecha definida, debido a las dificultades que presentarían algunas autoridades para llegar a la sede de Gobierno, La Paz.

“Estamos suspendiendo la reunión con los alcaldes debido a dificultades en la llegada de algunos de ellos. Además, por la gran cantidad de reuniones sostenidas el día de ayer, se declaró cuarto intermedio en varias de ellas, que se retomarán entre la mañana y la tarde”, señaló Barrientos.

No obstante, la viceministra precisó que sí se llevará a cabo una reunión virtual, vía Zoom, entre el viceministro correspondiente, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y otras organizaciones.

Respecto a la nueva convocatoria, Barrientos indicó que aún no se definió una fecha, debido a que varios alcaldes tienen actividades programadas en sus municipios.

“Para la primera o segunda semana de enero los estaremos convocando”, afirmó.

Finalmente, recordó que la regulación de las tarifas del autotransporte es una competencia de los gobiernos municipales, aunque el Gobierno nacional mantiene su disposición de coordinar acciones en el marco del diálogo interinstitucional.

La viceministra aplaudió la iniciativa del municipio cruceño de coordinar una tarifa provisional hasta que se haga un estudio donde se determine el precio correspondiente, además lo hizo Sucre y espera que lo realicen los otros municipios.

