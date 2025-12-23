¡Se hizo pasar por repartidora! Una mujer mató a sus dos exmaridos el mismo día

Una mujer de 51 años, identificada como Susan Avalon, fue arrestada tras ser acusada de perpetrar un doble homicidio, según informaron autoridades locales y medios estadounidenses.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado en distintos condados del estado. Avalon habría asesinado a sus dos exesposos en un lapso de pocas horas. El segundo de los ataques se registró en el condado de Manatee, donde la mujer se disfrazó de repartidora de comida para ingresar a la vivienda de su víctima.

Al abrir la puerta, el hombre recibió varios impactos de bala y, antes de fallecer, logró identificar a su atacante ante los servicios de emergencia como su «exesposa». En el lugar también se encontraba la hija del hombre, de 15 años, quien no resultó herida, pero observó una camioneta Honda Odyssey plateada huir con el agresor enmascarado.

El arresto de Avalon se realizó en su residencia en el condado de Citrus, gracias a la tecnología de lectura de matrículas que permitió rastrear su vehículo.

Durante el interrogatorio inicial, la acusada mostró frialdad al preguntar: «¿Cuál de ellos?», lo que alertó de inmediato a los investigadores. Esto permitió descubrir que horas antes, en el condado de Hillsborough, Avalon habría asesinado a otro exesposo de 54 años.

Susan Avalon enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, aunque se espera que las acusaciones se amplíen conforme avancen las investigaciones en ambos condados. Las autoridades indicaron que la mujer ha decidido no cooperar ni declarar sobre los motivos detrás de los crímenes.

