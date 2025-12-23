TEMAS DE HOY:
Comunidad

Mineros de la cooperativa Kami exigen abrogación del Decreto 5503 y advierten con bloqueo nacional

Los mineros señalaron que algunas federaciones del sector aún se encuentran en proceso de análisis y consulta con sus bases respecto a las medidas a seguir, sin embargo, advirtieron que, de no ser atendidas sus demandas, podrían ingresar a un bloqueo nacional de caminos.

Hans Franco

22/12/2025 20:48

Foto: Mineros de la cooperativa Kami exigen abrogación del Decreto 5503 (APG)
La Paz

Escuchar esta nota

Los mineros de la cooperativa Kami manifestaron su rechazo al Decreto Supremo 5503 y ratificaron su demanda de abrogación inmediata, señalando que sus bases no están dispuestas a retroceder en las medidas de presión asumidas.

Un representante del sector informó que, tras una reunión masiva con aproximadamente 3.500 trabajadores que se trasladaron desde Cochabamba, se determinó mantener una vigilia permanente hasta lograr la anulación de la norma.

“Mis bases no están de acuerdo, quieren la abrogación del Decreto 5503. Hemos tenido una reunión con casi 3.500 trabajadores que han venido de Kami y ellos indican que no van a retroceder. Estamos en vigilia hasta conseguir la abrogación del 5503”, afirmó.

Los mineros señalaron que algunas federaciones del sector aún se encuentran en proceso de análisis y consulta con sus bases respecto a las medidas a seguir, sin embargo, advirtieron que, de no ser atendidas sus demandas, podrían ingresar a un bloqueo nacional de caminos.

En ese contexto, el sector minero cooperativista planteó una serie de requerimientos al Gobierno, entre ellos la aplicación de arancel cero para la importación de maquinaria, como una medida de compensación frente al incremento de los precios de los combustibles.

