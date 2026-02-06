Funcionaria de Aduana rompe el silencio sobre el caso ‘maletas’: esto dijo en su declaración

La declaración de la directora Jurídica de la Aduana Nacional ante la Fiscalía abrió nuevos cuestionamientos dentro de la investigación por el denominado caso maletas, relacionado con el arribo de un vuelo chárter a Viru Viru en el que viajaba la exdiputada Laura Rojas y más de una treintena de equipajes.

Durante su testimonio, la funcionaria confirmó que el 29 de noviembre de 2025, alrededor de las 16:00, recibió una llamada del entonces administrador del aeropuerto de Viru Viru, David Bernardo Alanoca Montoya, quien le informó que Rojas había llegado con 31 maletas portando un pasaporte diplomático. Según la declaración, Alanoca le indicó que, tras revisar información pública, se evidenciaba que Rojas ya no ejercía como diputada.

La directora Jurídica afirmó que en esa conversación señaló que, con mayor razón, el equipaje debía ser revisado, pues al no ocupar ya un cargo legislativo podría estarse haciendo un uso indebido del documento diplomático. También aclaró que en ese momento ya no ejercía como gerente regional interina, debido a que su designación había concluido el 28 de noviembre de 2025, un día antes del arribo del vuelo. Por ello, aseguró que recomendó al administrador comunicarse con la Gerencia Nacional de Operaciones Aduaneras (GNOA).

Consultada sobre las acciones posteriores, la funcionaria indicó que, durante el periodo en que ejerció funciones interinas, se remitió una nota a la GNOA entre el 3 y el 10 de diciembre de 2025 informando lo ocurrido con la pasajera. No obstante, sostuvo que no recibió otros informes adicionales por parte de la administración de Viru Viru después de ese documento.

Uno de los puntos centrales de su declaración fue la confirmación de que los diplomáticos sí están sujetos a control aduanero. En ese sentido, explicó que el procedimiento regular ante la llegada de un vuelo chárter debió incluir la verificación de riesgo de la carga, el paso por escáner y una revisión posterior, incluso tratándose de una persona con pasaporte diplomático.

Tras conocerse estos elementos, el abogado Joadel Bravo señaló que la funcionaria debió denunciar de inmediato cualquier irregularidad advertida y anunció que pedirá al Ministerio Público una ampliación de la investigación por presunto incumplimiento de deberes.

La Fiscalía continúa recabando declaraciones para establecer responsabilidades administrativas y penales sobre lo ocurrido durante el ingreso de las maletas al país.

