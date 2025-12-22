Lo que comenzó como un video para su serie de "vlogs" de diciembre terminó en una sala de urgencias. Sofía Reina, una joven creadora de contenido, se convirtió en tendencia tras compartir las graves consecuencias de un accidente doméstico que parece ser más común de lo que se cree: la explosión de un buñuelo mientras se fríe.

Con el rostro visiblemente afectado y heridas de segundo grado, la joven envió un mensaje de alerta desde el hospital a sus miles de seguidores en TikTok. "Los buñuelos son una bomba, prácticamente", sentenció Sofía, refiriéndose a la peligrosidad de esta masa si no se manipula con el rigor necesario.

Un descuido con consecuencias graves

Según el relato de la joven, el incidente ocurrió mientras preparaba el tradicional alimento navideño. Sin previo aviso, el buñuelo (o el aceite acumulado en su interior) explotó, proyectando líquido hirviendo directamente hacia su cara.

"Me cayó mucho aceite en la cara. Mi reacción fue echarme agua fría; menos mal lo hice porque, si me dejaba el aceite caliente, el daño pudo haber sido peor", explicó Sofía en su video de reflexión.

Actualmente, la joven se encuentra bajo tratamiento médico con hidratación constante y aplicación de vaselina para favorecer la cicatrización de las ampollas. Aunque las heridas son superficiales, la gravedad de la quemadura la obligará a pasar parte de las festividades bajo estrictos cuidados médicos.

El peligro oculto de la cocina navideña

Médicos que atendieron a la joven confirmaron que, durante el mes de diciembre, los centros asistenciales no solo reciben heridos por pólvora, sino también a numerosas personas quemadas por aceite debido a la preparación de buñuelos.

¿Por qué explotan los buñuelos?

Los expertos de cocina y seguridad advierten que existen varios factores críticos:

Exceso de humedad: Si la masa tiene demasiada agua o el queso está muy húmedo, el vapor atrapado busca salir violentamente al contacto con el aceite caliente.

Temperatura del aceite: Un aceite demasiado caliente sella el exterior del buñuelo muy rápido, atrapando el aire y la presión en el interior hasta que estalla.

Masa mal compactada: Las burbujas de aire dentro de la bola de masa actúan como pequeñas cámaras de presión.

Una advertencia para las festividades

La "vlogger" cerró su mensaje con un consejo directo para quienes no tienen experiencia en la cocina: "Si van a hacer buñuelos, es mejor que los compren hechos si no los saben hacer". La joven espera recibir el alta para pasar el 24 de diciembre en casa, aunque su proceso de recuperación apenas comienza.

Mira la programación en Red Uno Play