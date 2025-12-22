¿Mesa adentro o afuera? Así estará el clima en Santa Cruz para Nochebuena y Navidad

Estamos en la penúltima semana de diciembre, el último mes del año, y con ella llegan celebraciones, reuniones familiares y la tradicional cena de Nochebuena. Sin embargo, el clima será un factor determinante para quienes planean festejar al aire libre en Santa Cruz.

Este lunes, la meteoróloga Cristina Chirinos visitó el programa El Mañanero para actualizar el reporte del tiempo y alertó que la atmósfera se mantendrá inestable y dinámica durante toda la semana, con especial énfasis en martes y miércoles, días en los que se esperan lluvias y tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte.

“Evidentemente esta semana la atmósfera va a estar inestable. Se esperan lluvias y tormentas eléctricas, principalmente el día martes y miércoles”, explicó Chirinos, confirmando que el departamento de Santa Cruz vivirá una Nochebuena con lluvias.

Según los modelos meteorológicos, este lunes ya se registran precipitaciones de corta duración, pero el panorama se intensificará en las siguientes jornadas.

“Mañana martes vamos a tener mayor intensidad de lluvias y tormentas eléctricas, no solo en la ciudad de Santa Cruz, sino principalmente en el Norte Integrado y la Chiquitania”, detalló la especialista. Estas precipitaciones también alcanzarán al trópico de Cochabamba, Beni, el norte de La Paz y Pando.

Chirinos explicó que los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 50 y 80 milímetros, lo que para esta época del año representa una intensidad moderada a fuerte. “Ochenta milímetros equivalen a 80 litros de agua por metro cuadrado”, precisó.

Ante este escenario, la meteoróloga advirtió sobre el riesgo de ascenso en el nivel de los ríos, debido a que los suelos ya se encuentran saturados por las lluvias registradas en meses anteriores. “Ya no hay capacidad de absorción del suelo. Si continúan lluvias de esta intensidad, la tendencia es que los ríos incrementen su nivel”, señaló, recomendando especial atención a la población y a las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR).

Además, explicó que incluso si no llueve directamente en una zona, las precipitaciones en la parte alta de las cuencas pueden generar escurrimientos que provoquen crecidas río abajo.

Finalmente, Chirinos recordó que Santa Cruz ya ingresó oficialmente al verano, una estación caracterizada por altas temperaturas, mayor humedad y abundante nubosidad. “Estamos bajo la influencia de la alta de Bolivia, con aporte de aire cálido y húmedo. El verano coincide con la época de lluvias”.

El pronóstico indica que las lluvias continuarán durante jueves y viernes, aunque con menor intensidad.

Mira la programación en Red Uno Play