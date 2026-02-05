“Solo quería llevarse a mi bebé”: el dramático relato de una madre que evitó el rapto de su hijo

Momentos de terror vivió una madre de 26 años cuando un delincuente armado intentó arrebatarle a su bebé de apenas cuatro meses en el barrio Bicentenario en Santa Cruz. El hecho ocurrió mientras la mujer caminaba por la zona con su hija.

Según el testimonio de la víctima, un hombre a bordo de una motocicleta se aproximó de manera sospechosa. Al notar la presencia del vehículo, la mujer se hizo a un lado del camino con su bebé, creyendo que el motociclista continuaría su trayecto. Sin embargo, el sujeto apagó la luz de la moto a corta distancia y le cerró el paso.

“Se me cruzó en el camino y no me dejó avanzar. Sacó una pistola de la cintura y me encañonó, primero a mí y luego a la niña”, relató la madre aún afectada por lo ocurrido.

En medio del pánico, la mujer comenzó a gritar desesperadamente pidiendo ayuda. En ese momento, el agresor habría intentado accionar el arma de fuego, pero el disparo no salió. Los gritos alertaron a vecinos del sector, entre ellos dos jóvenes que acudieron rápidamente para auxiliarla, obligando al delincuente a huir del lugar sin lograr su cometido.

La víctima aseguró que el sujeto no pronunció palabra durante el ataque. Llevaba el rostro cubierto hasta la nariz y casco, por lo que solo pudo verle los ojos. Según su percepción, el objetivo no era robarle sus pertenencias, sino llevarse directamente a su bebé.

“Yo tenía mi cartera, pero nunca intentó quitármela. Apuntaba a la niña. Lo único que hice fue ponerla detrás de mí y empujarla hacia la acera mientras gritaba”, contó.

El caso generó preocupación entre vecinos del barrio Bicentenario, quienes piden mayor presencia policial ante el temor de que hechos similares vuelvan a repetirse.

