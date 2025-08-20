Cárcel para cerrajero que intentó raptar a una menor ofreciéndole dulces

Este miércoles, la justicia determinó la detención preventiva por 180 días de un hombre, de ocupación cerrajero, acusado de intentar raptar a una niña de 12 años en la zona del Plan 3.000. El sujeto fue capturado por los propios vecinos tras el fallido intento.

Según el fiscal Boris Hervas, el incidente ocurrió hace dos días, cuando el hombre se acercó a la menor y le ofreció dulces para engañarla. La niña, al percatarse de la situación, huyó y corrió hacia su padre, quien, junto a otros familiares, persiguió al sospechoso hasta capturarlo y entregarlo a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Durante la audiencia cautelar, que se llevó a cabo en el juzgado de El Mechero, el imputado hizo uso de su derecho a permanecer en silencio. "Solicitamos una detención preventiva por el lapso de 180 días", informó el fiscal Hervas.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones para determinar si el acusado actuó solo o si tenía cómplices, revisando las cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos.

