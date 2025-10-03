VIDEO: Pasajera y chofer salvaron a una niña de 2 años de un intento de rapto en Quillacollo

El hecho ocurrió la tarde del miércoles en inmediaciones de la avenida Oquendo, en el municipio de Quillacollo. Según el reporte policial, la pequeña estaba sola en la vía pública cuando fue interceptada por Kevin V. C., de 18 años, quien la tomó violentamente, le tapó la boca y la subió a un minibús de servicio público.

Dentro del vehículo, una pasajera notó que algo no estaba bien, la niña lloraba y se resistía, mientras que el joven intentaba calmarla sin éxito. De inmediato, la mujer alertó al chofer, quien, actuando con responsabilidad, decidió detener al sospechoso y retornar al lugar donde la menor había sido subida al vehículo.

Gracias a la valentía de ambos, la niña pudo reencontrarse con sus familiares que ya la buscaban desesperadamente en la zona. La policía aprehendió al joven y lo trasladó a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Posteriormente, la madre del acusado presentó un certificado que acredita que su hijo tiene un 70% de discapacidad intelectual. Un juez determinó otorgarle detención domiciliaria como medida sustitutiva.

El comandante regional de Quillacollo, Roger Costas, reconoció la acción de la pasajera y el chofer, a quienes calificó como decisivos para salvar a la niña. Sin embargo, también criticó que la menor haya estado sola en la calle, lo que facilitó el intento de rapto.

Desde la Felcc, el director Vanderley Flores informó que, en su declaración, el joven aseguró que otra persona, también con discapacidad, le pidió que entregara a una niña. El caso continúa en investigación.

