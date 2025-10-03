TEMAS DE HOY:
Un bache gigante en la zona de El Bateón pone en riesgo a vecinos y conductores en Santa Cruz

Los ciudadanos también reclaman que los canales de drenaje aledaños están llenos de maleza y basura, lo que agrava la situación.

Ligia Portillo

03/10/2025 6:44

Un bache gigante en el noveno anillo pone en riesgo a vecinos y conductores en Santa Cruz. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

En la zona El Bateón, a la altura del noveno anillo de Santa Cruz, vecinos denuncian la presencia de un enorme bache que se ha convertido en una verdadera trampa para conductores y peatones.

El cráter mide cuatro metros de largo por metro y medio de ancho y se encuentra en plena avenida, donde circulan a diario motocicletas, camiones y vehículos particulares. Ante el peligro de accidentes, los vecinos improvisaron una señalización colocando una bandera para advertir a los conductores.

Un bache gigante en el noveno anillo pone en riesgo a vecinos y conductores en Santa Cruz. Foto: Red Uno

“Y otra vez se volvió a arruinar el pavimento. Es un gran peligro para quienes pasan por aquí, porque en cualquier momento se puede hundir más. Ya antes un vehículo se volcó, y las motos son las que más sufren. Si no lo arreglan, se va a hacer un pozo todavía más grande”, relató Fidel Leaños, vecino de la zona.

Los ciudadanos también reclaman que los canales de drenaje aledaños están llenos de maleza y basura, lo que agrava la situación y refleja —según ellos— el descuido de las autoridades municipales.

Los vecinos exigen una solución urgente antes de que el enorme bache cobre más víctimas en una de las principales arterias de la ciudad.

 

