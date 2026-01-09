Cuarto intermedio en Quillacollo: levantan bloqueos y fijan aumento temporal del pasaje

Tras una reunión del Comité del Autotransporte realizada en el salón rojo de la Alcaldía de Quillacollo, las autoridades y dirigentes del sector acordaron declarar un cuarto intermedio en las medidas de presión hasta el próximo jueves, jornada en la que se definirán las tarifas oficiales del transporte público en el municipio.

El secretario general de la Alcaldía, Mario Rojas, informó que, mientras se desarrollan los estudios técnicos correspondientes, se consensuó la aplicación de un incremento transitorio y temporal de 50 centavos en el costo del pasaje a nivel municipal.

La medida busca dar sostenibilidad al sector del transporte, mientras la Alcaldía, el autotransporte y el Control Social analizan los costos reales de operación para fijar una tarifa definitiva, respaldada por criterios técnicos y sin afectar de manera injustificada a la economía de la población.

“Lo que se busca es un equilibrio entre cubrir los costos operativos del transporte y proteger el bolsillo de los ciudadanos”, remarcó Rojas.

Asimismo, se anunció que se realizarán gestiones ante la Gobernación de Cochabamba, para que esta instancia se pronuncie sobre las tarifas intermunicipales e interprovinciales, cuya regulación es de su competencia.

Control Social advierte: no se permitirá el cobro excesivo

Por su parte, el presidente del Control Social de Quillacollo, Gonzalo Herrera, junto a representantes de los diez distritos del municipio, advirtió que no se permitirá el cobro indebido de pasajes.

Herrera precisó que las tarifas acordadas son:

Bs 3,50 para el tramo Quillacollo – Cercado

Bs 2,00 para el área urbana de Quillacollo

Además, enfatizó que la tarifa diferenciada debe respetarse de manera obligatoria y anunció que el Control Social mantendrá vigilancia permanente en calles y puntos de transporte, para evitar abusos contra los usuarios.

Con este acuerdo, las vías ya se encuentran despejadas y la transitabilidad fue restablecida en el municipio.

