Padre se hizo pasar por su hija en redes y ayudó a capturar a presunto microtraficante

Un padre de familia se hizo pasar por su hija de 13 años en redes sociales para identificar y capturar al hombre que presuntamente le vendía droga a la menor.

Según relató, al descubrir la situación decidió tomar el control del celular de su hija y continuar la conversación con el microtraficante, logrando concertar un encuentro para atraparlo. La adolescente se encuentra actualmente internada en terapia intensiva tras sufrir una sobredosis.

“Una persona me contestó el teléfono y cuando lo encaré se escapó. Yo estoy mal del pie, pero un señor me ayudó a perseguirlo”, contó el padre visiblemente afectado.

Tras una persecución por varias calles, el sujeto fue reducido y entregado a la Policía, que llegó al lugar minutos después. Una funcionaria confirmó el hecho:

“Es un padre afligido, su hija está en terapia intensiva, pero logró atraparlo y la Policía se lo llevó”.

Durante la requisa, las autoridades hallaron varios paquetes de droga entre las pertenencias del detenido. El padre lamentó que algunos transeúntes intentaran defender al sujeto sin conocer lo ocurrido.

“La gente lo defendía sin saber nada. Miren la cantidad de droga que tenía”, expresó.

El caso generó indignación y alarma, y vuelve a poner en evidencia el grave riesgo del consumo y la venta de estupefacientes entre adolescentes.

Mira la programación en Red Uno Play