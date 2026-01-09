Crimen en Tarija: Fiscalía confirma ataque armado contra Mauricio Aramayo

La Fiscalía Departamental de Tarija activó una investigación por el asesinato de Mauricio Aramayo, ocurrido la noche del jueves en pleno centro de la ciudad. De manera preliminar, se confirmó que dos personas a bordo de una motocicleta participaron en el ataque.

El fiscal departamental, José Ernesto Mogro Palacios, informó que el Ministerio Público ya inició las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho y dar con los responsables.

Según el reporte inicial y las declaraciones de testigos, los atacantes interceptaron a Aramayo y le dispararon en reiteradas ocasiones, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

El hecho de sangre se registró alrededor de las 21:00 en inmediaciones de la avenida Domingo Paz y la calle Ramón Rojas, en el barrio El Molino. Vecinos del sector alertaron a la Policía Boliviana tras escuchar una intensa balacera.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Mauricio Aramayo gravemente herido, con múltiples impactos de arma de fuego. Fue auxiliado de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios, pero falleció en el trayecto debido a la gravedad de las lesiones.

La Policía y la Fiscalía continúan con la recolección de evidencias, análisis de cámaras de seguridad y toma de declaraciones, mientras no se descarta ninguna hipótesis sobre los móviles del crimen.

