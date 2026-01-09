El Gobierno central se pronunció tras el asesinato de Mauricio Aramayo, candidato político y persona cercana al presidente Rodrigo Paz, y reveló que la víctima había recibido amenazas previas por negarse a recibir una coima.

La vocera presidencial, Carla Faval, expresó su pesar a través de redes sociales y aseguró que Aramayo enfrentó a redes corruptas desde su función pública en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag).

“Un dolor profundo y una indignación que nos interpela como país. Mauricio Aramayo ya había sido amenazado por no ceder a una coima, por hacer lo correcto y enfrentar a las mafias desde su trabajo en el Senasag”, escribió Faval.

La autoridad destacó la integridad y valentía de Aramayo, a quien describió como un servidor público comprometido con la legalidad, aun siendo consciente de los riesgos.

“Fue un servidor público recto e íntegro, que defendió la legalidad aún conociendo los riesgos. Hoy esa valentía nos duele: pagó con su vida. Mi solidaridad con su familia y el compromiso firme de que este crimen no quede en la impunidad. La lucha contra la corrupción no puede seguir cobrando vidas”, concluyó.

El crimen ocurrió la noche de este jueves, cuando Aramayo fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta en pleno centro de la ciudad de Tarija. Según información preliminar, los atacantes interceptaron a la víctima, dispararon en reiteradas ocasiones y huyeron con rumbo desconocido.

Aramayo fue auxiliado de inmediato y trasladado de urgencia al Hospital San Juan de Dios, sin embargo, falleció en el trayecto debido a la gravedad de las heridas.

La Policía Boliviana activó un operativo de búsqueda y continúa con las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen, que no descarta una posible relación con su labor institucional y denuncias previas.

Foto Red Uno

