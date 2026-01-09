Una persona perdió la vida tras una balacera registrada la noche de este jueves en el Trópico de Cochabamba. El hecho ocurrió cerca de las 21:00 en el sector de Manco Kápac, donde vecinos reportaron múltiples disparos.

De acuerdo con información preliminar, la víctima habría sido alcanzada por una bala perdida. Aunque fue auxiliada por los vecinos y trasladada de emergencia a un centro de salud, falleció en el trayecto debido a la gravedad de la herida.

Testigos señalaron que en el hecho estarían involucrados al menos dos vehículos, entre ellos una vagoneta de color rojo. Ambos motorizados se dieron a la fuga con rumbo al municipio de Ivirgarzama, tras registrarse los disparos.

Ante el hecho, se dio parte inmediato a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), cuyos efectivos se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y continúan con la búsqueda de los involucrados.

