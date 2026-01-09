Según los vecinos, la víctima habría sido alcanzada por una bala perdida durante el tiroteo ocurrido la noche del jueves en el sector de Manco Kápac. La Policía investiga el caso.
Una persona perdió la vida tras una balacera registrada la noche de este jueves en el Trópico de Cochabamba. El hecho ocurrió cerca de las 21:00 en el sector de Manco Kápac, donde vecinos reportaron múltiples disparos.
De acuerdo con información preliminar, la víctima habría sido alcanzada por una bala perdida. Aunque fue auxiliada por los vecinos y trasladada de emergencia a un centro de salud, falleció en el trayecto debido a la gravedad de la herida.
Testigos señalaron que en el hecho estarían involucrados al menos dos vehículos, entre ellos una vagoneta de color rojo. Ambos motorizados se dieron a la fuga con rumbo al municipio de Ivirgarzama, tras registrarse los disparos.
Ante el hecho, se dio parte inmediato a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), cuyos efectivos se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias del fallecimiento.
Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y continúan con la búsqueda de los involucrados.
