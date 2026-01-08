Descubren en Ecuador un colorido saltamontes que solo se conocía en Bolivia

Un colorido saltamontes, que hasta ahora solo había sido registrado en Bolivia, fue hallado por primera vez en Ecuador, ampliando en más de 2.000 kilómetros la distribución conocida del género Pseudoutanacris.

El descubrimiento fue realizado en el flanco oriental de los Andes, en la provincia amazónica de Morona Santiago, y fue dado a conocer este miércoles por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio), junto a investigadores de la Universidad Central del Ecuador.

La nueva especie fue bautizada como Pseudoutanacris grilla y destaca por sus llamativos colores, poco comunes entre los saltamontes de su grupo. Según los científicos, este hallazgo no solo amplía el rango geográfico del género, sino que también aporta información inédita sobre su comportamiento y características físicas.

Por primera vez, los investigadores lograron describir a la hembra de esta especie, evidenciando un marcado dimorfismo sexual. Mientras los machos exhiben intensas tonalidades verdes, rojas y azules —que funcionan como señales de advertencia para los depredadores—, las hembras presentan colores más discretos, como verdes y marrones, que les permiten camuflarse entre la vegetación.

La especie habita zonas de vegetación herbácea y arbustiva en pendientes empinadas del bosque montano, dentro del área de amortiguamiento del Parque Nacional Sangay. Durante el trabajo de campo, los científicos observaron que convive con otra especie de colores similares, lo que sugiere procesos de evolución convergente y estrategias compartidas de defensa visual.

El estudio también incorporó los primeros códigos genéticos del género Pseudoutanacris, fortaleciendo las herramientas de identificación y conservación de los ortópteros en Ecuador, un grupo de insectos aún poco estudiado pese a su gran diversidad.

