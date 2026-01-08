Fanáticos enloquecen: RoboCop ya tiene su estatua oficial en EEUU

Después de más de una década de idas y vueltas, RoboCop finalmente tiene su estatua en Estados Unidos. La imponente figura de bronce, de 3,3 metros de altura y 1.587 kilos, ya se levanta en Detroit, la ciudad que inspiró la mítica película de ciencia ficción estrenada en 1987.

Desde su instalación, la escultura no pasó desapercibida. Incluso en medio de tormentas de nieve, fanáticos y curiosos se acercan para sacarse fotos o simplemente verla de cerca.

“Había gente manejando solo para darle un vistazo”, contó Jim Toscano, copropietario de la productora Free Age, donde la estatua quedó anclada cerca de la acera, en el distrito comercial de Eastern Market.

RoboCop y Detroit: una historia que vuelve

RoboCop retrata a un Detroit futurista azotado por el crimen, con una policía desbordada y una corporación que decide crear un cyborg casi invencible, interpretado por Peter Weller, para imponer el orden. La película fue un éxito, generó secuelas, un reboot y un culto de seguidores alrededor del mundo.

Durante años, Detroit evitó asociarse con esa imagen oscura. Sin embargo, la ciudad cambió: los delitos violentos disminuyeron sostenidamente y los homicidios bajaron a niveles que no se veían desde mediados de los años 60.

“Detroit ha avanzado mucho. Sumás un poco de nostalgia y eso ayuda”, explicó Toscano. Según afirmó, las autoridades locales no se opusieron a la instalación de la estatua.

15 años para hacerlo realidad

La idea nació alrededor de 2010, cuando en redes sociales se comparó la estatua de Rocky Balboa en Filadelfia con la posibilidad de que RoboCop fuera un “gran embajador” de Detroit. El entonces alcalde Dave Bing descartó el proyecto, pero el entusiasmo no murió.

En 2012, una campaña en Kickstarter reunió más de 67.000 dólares, aportados por más de 2.700 donantes de todo el mundo. El escultor local Giorgio Gikas finalizó la estatua en 2017, pero el proyecto quedó en pausa y la obra permaneció guardada durante años.

El Museo de Ciencias de Michigan desistió de exhibirla en 2021 por la pandemia, y hasta hubo interés desde Wisconsin, ciudad natal de Peter Weller. Recién hace tres años apareció el lugar definitivo, cuando Toscano adquirió un edificio en Eastern Market.

“Pensé que estaban bromeando”, confesó. Pero terminó sumándose: “Es demasiado raro, demasiado único y demasiado genial como para decir que no”.

Un símbolo de esperanza (y de culto)

Entre los visitantes estuvo James Campbell, uno de los donantes originales. Aportó 100 dólares en la campaña inicial y bromeó: “Soy dueño del 0,38% de esta estatua”.

“Es una obra enorme y hermosa. Un pedazo de la historia del cine que representa a Detroit”, dijo emocionado.

¿Y por qué RoboCop sigue siendo un símbolo válido? Campbell lo resumió sin dudar:

“¡Es un cyborg que combate el crimen! En la película salva a la ciudad. Es un símbolo de esperanza”.

Mira la programación en Red Uno Play