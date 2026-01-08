Prekínder 2026: quiénes entran y quiénes deberán esperar un año más

Luego de varias jornadas de reclamos de padres de familia —muchos de los cuales habían realizado una preinscripción—, autoridades educativas reiteraron que la normativa vigente debe cumplirse y que no habrá excepciones para el ingreso a prekínder en la gestión 2026.

El director departamental de Educación en Cochabamba, Edgar Veizaga, explicó que la confusión se generó porque algunos padres realizaron preinscripciones el año pasado, antes de que se emitiera la nueva normativa.

“La pasada gestión hubo preinscripciones en algunos casos y en otros se esperaba inscribir a los niños, pero ahora ha salido la normativa y es de cumplimiento obligatorio”, señaló la autoridad.

¿Qué cambió?

De acuerdo con la Resolución Ministerial 01/2026, se modificó el requisito de edad para ingresar a prekínder (Primer Año de Inicial) en Bolivia.

🔹 Nueva fecha límite: los niños deben cumplir 4 años hasta el 31 de marzo de 2026.

🔹 Antes: el límite era el 30 de junio, lo que permitía el ingreso de niños más pequeños.

🔹 Consecuencia: quienes cumplan 4 años entre abril y junio deberán esperar hasta 2027.

La justificación pedagógica

Desde el Ministerio de Educación explicaron que la medida responde a observaciones de docentes, quienes alertaron sobre dificultades de adaptación en niños que ingresaban muy pequeños al sistema escolar.

“No podemos comparar una escuela con una guardería”, señalaron desde el sector educativo, al remarcar que muchos niños no estaban madurativamente preparados para el nivel.

¿A quiénes afecta?

Solo a estudiantes nuevos

No afecta a niños que ya están cursando Inicial

Además, se ratificaron los requisitos para los siguientes niveles:

Kínder (Segundo de Inicial): 5 años cumplidos hasta el 31 de marzo

Primero de Primaria: 6 años cumplidos hasta el 31 de marzo

La normativa regirá desde la gestión 2026 y en adelante, con el objetivo de garantizar una mejor adaptación pedagógica y desarrollo integral de los estudiantes.

