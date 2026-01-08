TEMAS DE HOY:
Policial

Crimen brutal en Oruro: hallan a dos extranjeros torturados y quemados en “México Chico”

Los cuerpos de dos ciudadanos chilenos fueron hallados cerca de Challapata con signos de tortura y calcinación. La Policía investiga el caso y no descarta un hecho violento vinculado a otros extranjeros aprehendidos.

Silvia Sanchez

08/01/2026 14:46

Foto Red Uno
Oruro, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía del departamento de Oruro investiga el asesinato de dos ciudadanos chilenos ocurrido en inmediaciones de la población de Challapata, en el sector conocido como “México Chico”. El caso generó conmoción por la violencia extrema con la que habrían sido ejecutadas las víctimas.

De acuerdo con información preliminar, los cuerpos presentaban signos de tortura, habrían sido quemados y tenían manillas policiales en las muñecas, lo que abre múltiples líneas de investigación. Cerca del lugar también fue encontrado un vehículo completamente calcinado, presuntamente vinculado al hecho.

Las autoridades confirmaron que existe un tercer ciudadano extranjero sobreviviente, también de nacionalidad chilena, quien se convirtió en testigo clave para esclarecer lo ocurrido. Además, se reportó la aprehensión de dos extranjeros, igualmente chilenos, quienes se encuentran bajo custodia policial mientras avanzan las indagaciones.

Efectivos policiales y personal especializado realizan pericias en el lugar, levantamiento de indicios y recolección de testimonios para determinar las circunstancias del crimen, así como posibles responsabilidades penales.

El caso se mantiene en plena etapa investigativa y no se descarta ninguna hipótesis sobre el móvil del doble homicidio.

