“No puede ni comer”: madre exige justicia por menor golpeado en Cochabamba

El menor de 11 años presenta múltiples lesiones y traumas tras ser atacado en la zona sur. La familia apelará la detención preventiva.
24/02/2026 11:18
Con lágrimas en los ojos, la madre del menor brutalmente golpeado en la zona sur de Cochabamba clamó justicia y pidió que el agresor no recupere su libertad.
“Mi hijo ya está un poco estable, pero está con traumas. No quiere que me acerque ni que nadie se acerque. Está muy vulnerable, no puede ni comer, está con una bombilla”, relató.
Según la denuncia, el menor fue enviado a comprar leche a una tienda cercana y luego se quedó jugando con sus amigos en un parque del barrio. En ese momento, el agresor, quien presuntamente estaba en estado de ebriedad, comenzó a seguirlo y lo atacó. Los vecinos lograron auxiliar al niño y posteriormente retuvieron al sujeto.
Además, denunció que familiares del acusado estarían amedrentando a su familia y a los vecinos.
Sostuvo que el menor inicialmente no pudo ser atendido en un centro con el Servicio Único de Salud (SUS) debido a que requería intervención de tercer nivel, por lo que lo trasladó de emergencia a una clínica privada.
“Como mamá hice de todo para que lo atiendan. Gracias a Dios todo ha salido bien, pero la herida y la cicatriz van a quedar”, lamentó.
Pese a la gravedad del caso, un juez determinó un mes de detención preventiva en la cárcel de Cárcel de San Antonio para el acusado. La notificación de la audiencia, según la madre, llegó apenas media hora antes.
La defensa también informó que se está tomando contacto con otras presuntas víctimas para reforzar la denuncia.
Mientras tanto, la madre insiste: “Quiero justicia para mi hijito. Ese hombre no puede salir después de un mes”.
