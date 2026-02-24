“No puede ni comer”: madre exige justicia por menor golpeado en Cochabamba

Con lágrimas en los ojos, la madre del menor brutalmente golpeado en la zona sur de Cochabamba clamó justicia y pidió que el agresor no recupere su libertad.

“Mi hijo ya está un poco estable, pero está con traumas. No quiere que me acerque ni que nadie se acerque. Está muy vulnerable, no puede ni comer, está con una bombilla”, relató.

Relató que su niño de 11 años presenta golpes en la espalda, la mano y la boca, también tiene partido el labio y perdió un diente tras ser atacado con un palo de gran tamaño.

Según la denuncia, el menor fue enviado a comprar leche a una tienda cercana y luego se quedó jugando con sus amigos en un parque del barrio. En ese momento, el agresor, quien presuntamente estaba en estado de ebriedad, comenzó a seguirlo y lo atacó. Los vecinos lograron auxiliar al niño y posteriormente retuvieron al sujeto.

La madre aseguró que el hombre ya tenía antecedentes de violencia en la zona. “Antes le había cortado la cara a otro niño con un estilete y a una mujer le quemó el rostro con un cigarro. A otros niños también les había pegado”, afirmó.

Además, denunció que familiares del acusado estarían amedrentando a su familia y a los vecinos.

Sostuvo que el menor inicialmente no pudo ser atendido en un centro con el Servicio Único de Salud (SUS) debido a que requería intervención de tercer nivel, por lo que lo trasladó de emergencia a una clínica privada.

“Como mamá hice de todo para que lo atiendan. Gracias a Dios todo ha salido bien, pero la herida y la cicatriz van a quedar”, lamentó.

Pese a la gravedad del caso, un juez determinó un mes de detención preventiva en la cárcel de Cárcel de San Antonio para el acusado. La notificación de la audiencia, según la madre, llegó apenas media hora antes.

El abogado de la familia, Jhonny Muñoz, anunció que apelarán la medida cautelar. “Estamos pidiendo al menos seis meses de detención preventiva. El Ministerio Público calificó el caso como lesiones graves y leves con 20 días de impedimento; sin embargo, corresponde lesiones gravísimas porque existe una marca indeleble e incluso podría tratarse de tentativa de infanticidio”, sostuvo.

La defensa también informó que se está tomando contacto con otras presuntas víctimas para reforzar la denuncia.

Mientras tanto, la madre insiste: “Quiero justicia para mi hijito. Ese hombre no puede salir después de un mes”.



