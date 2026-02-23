Un soldado de la Guardia Nacional mexicana se volvió tendencia tras difundir un video donde muestra cómo una bala quedó incrustada en su rostro durante un enfrentamiento contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En las crudas imágenes, el efectivo señala su mejilla ensangrentada y exclama: "Mira, se me quedó aquí la ojiva... casi me carga la v…", mientras muestra su arma en el suelo de un edificio en disputa.

La grabación, que captura el pulso de la adrenalina y el shock tras el combate, evidencia la ferocidad de los recientes choques armados en los bastiones de la organización criminal. "¡Le aventé, güey, le aventé!", narra el uniformado a sus compañeros, confirmando que el intercambio de fuego fue a corta distancia y de alta intensidad.

Este incidente ocurre en un contexto de máxima tensión nacional ante la creciente incertidumbre por el estado de salud y los reportes sobre la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’. La posible ausencia del líder absoluto ha desatado una reestructuración violenta dentro del CJNG y una ofensiva del Estado para recuperar territorios clave.

Actualmente, México atraviesa una fase crítica de seguridad con el despliegue de miles de elementos federales en zonas de conflicto para contener las fracturas internas del cártel. Los analistas advierten que la caída de la cúpula criminal podría intensificar estos enfrentamientos directos, dejando a las fuerzas de seguridad en la primera línea de una guerra interna sin precedentes.

