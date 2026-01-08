Papa y ganado perdidos: así quedó Cocapata tras la feroz granizada

Una intensa granizada registrada la tarde de este martes 6 de enero provocó graves daños en al menos siete comunidades del municipio de Cocapata, en el departamento de Cochabamba, afectando cultivos, ganado y dejando a más de 80 familias damnificadas.

Según testimonios de los comunarios, el granizo cayó con fuerza en zonas altas del municipio, impactando principalmente los sembradíos de papa, que se encontraban en plena etapa de floración, una fase clave para la producción agrícola.

Las comunidades de Falsuri y Choro figuran entre las más afectadas, con pérdidas significativas en la producción. Además, en la comunidad de Llokhallas, la granizada provocó la muerte y afectación de camélidos, lo que agrava la situación económica de las familias dedicadas a la ganadería.

Daños también en otros municipios

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zacarías Quintana, informó que este fenómeno climático no solo afectó a Cocapata, sino también a los municipios de Tapacarí, Toco y Arque, donde se registraron daños tanto en cultivos como en ganado.

“Los fenómenos climáticos han causado afectación directa a la producción y al ganado de varias regiones”, señaló Quintana.

Asimismo, anunció que una comisión se trasladará a las zonas afectadas en las próximas horas para evaluar los daños y brindar apoyo a las familias damnificadas.

Pese al receso parlamentario, la autoridad aseguró que existe un equipo trabajando para atender la emergencia y coordinar acciones de ayuda para los comunarios.

Imágenes sensibles:

Foto: Asamblea Departamental Cochabamba

Foto: Asamblea Departamental Cochabamba

