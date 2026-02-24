Soñaba con ser veterinaria: El anhelo truncado de la estudiante de 16 años fallecida en el Plan Tres Mil

La joven de 16 años que perdió la vida tras ser atropellada en el Plan Tres Mil de la capital cruceña, soñaba con ser veterinaria para dedicar su vida a curar a los animales.

"Ella quería estudiar veterinaria; era la menor de mis hijos y pensaba salir bachiller para continuar estudiando", relató con profundo dolor su padre.

Este anhelo se vio truncado a las 13:30, cuando un micro de la línea 105 impactó a la estudiante de pre-promoción mientras se dirigía a sus clases. El fuerte impacto le provocó fracturas múltiples y graves golpes en la cabeza que resultaron fatales tras su paso por terapia intensiva.

En medio del retiro del cuerpo hacia la morgue de La Pampa de la Isla, la familia clamó por la máxima sanción penal contra el chofer.

"Pedimos 30 años de cárcel y que no conduzca nunca más ", sentenció el progenitor ante los medios de comunicación.

La hermana de la víctima describió la violencia del hecho, denunciando que el vehículo circulaba a una velocidad excesiva que "destrozó completamente" a la menor.

“Pedimos justicia por mi hermana, no se puede quedar esto así por favor; a todas las autoridades pedimos que no quede impune”, enfatizó.

Por su parte, la madre recordó con tristeza las últimas palabras de su hija: “Esperamos que se haga justicia; 'chau mamá, me voy' me dijo antes de ir al colegio”. El conductor involucrado permanece aprehendido en dependencias de Tránsito del Plan Tres Mil a la espera de sus declaraciones legales.

