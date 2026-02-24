“La destrozó completamente”: El desgarrador pedido de justicia de la familia de la adolescente atropellada

En medio de escenas de profundo dolor, los familiares de la estudiante de 16 años atropellada en la Avenida Arroyito, de la capital cruceña, exigen la máxima sanción penal para el responsable. El padre de la menor, visiblemente afectado, pidió 30 años de cárcel y que el conductor, actualmente aprehendido, no vuelva a conducir jamás.

La hermana de la víctima describió la brutalidad del accidente ocurrido a las 13:30, señalando que el vehículo "la destrozó completamente" provocándole fracturas en extremidades y cráneo.

"“La destrozó completamente, ese micrero iba a muy alta velocidad; le quebró las piernas, el brazo, la cabeza estaba destrozada (...) Pedimos justicia por mi hermana, no se puede quedar esto así por favor; a todas las autoridades pedimos que esto no quede impune", enfatizó ante los medios.

La madre de la joven recordó con tristeza el último contacto que tuvo con su hija antes de la tragedia. “Esperamos que se haga justicia y que ese micrero vaya preso; 'chau mamá, me voy' me dijo ella antes de ir al colegio”, expresó la mujer entre sollozos.

"Ella tenía 16 años, pensaba salir bachiller", relató el progenitor mientras se realizaba el retiro del cuerpo hacia la morgue. La familia exige que el hecho no quede impune, denunciando que el micro circulaba a alta velocidad cuando impactó a la adolescente que iba rumbo a clases.

El cuerpo de la estudiante de pre-promoción fue trasladado a la morgue judicial de La Pampa de la Isla para la autopsia que determinará legalmente las causas del deceso. Mientras tanto, el conductor permanece en dependencias de Tránsito del Plan Tres Mil a la espera de su declaración informativa ante el Ministerio Público.

Mira la programación en Red Uno Play